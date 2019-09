Una shopper di cotone in cambio di un sacchetto di plastica: l'iniziativa

Domenica 29 settembre, a partire dalle ore 10.30, iniziativa a sostegno del Plastic Free: per ogni sacchetto di plastica non riciclabile consegnato dai cittadini sarà data in omaggio una shopper di cotone. L'iniziativa è organizzata dalla sezione dei Verdi di Melito e l'appuntamento è in piazza Santo Stefano. “Ogni persona che porterà presso il nostro stand una busta di plastica non biodegradabile riceverà in cambio una sacca in tessuto riutilizzabile – spiega Massimiliano Grande, responsabile della sezione Verdi di Melito di Napoli -: l'obiettivo è quello di accrescere la sensibilità dei cittadini nei confronti dell'ecosistema e di una zona già martoriata dal punto di vista ambientale. Va detto che in molti hanno già capito l'importanza di adottare comportamenti sostenibili, ma vorremmo che questo atteggiamento diventasse la normalità per tutti”.

“Il cambiamento si attua a partire dalla quotidianità – commentano Lello Caiazza, portavoce dei Verdi di Napoli, e Stefano Pellecchia, neo consigliere comunale dei Verdi di Melito - ed è per questo che sosteniamo e condividiamo iniziative come quella in calendario domenica. Siamo sicuri che i cittadini risponderanno numerosi contribuendo a ridurre l'impatto ambientale della plastica”.