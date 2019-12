Sergio Costa: "Lavoriamo per la balneabilità del mare di Napoli"

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha preso parte dalla ripulitura della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, quartiere a Est di Napoli, organizzata dall'associazione ambientalista Let's do it. Costa ha annunciato l'approvazione della legge sui deputatori e l'impegno per la balneabilità del mare di San Giovanni e di tutto il golfo di Napoli.

L'iniziativa rientra tra gli eventi collaterali alla Cop21 di Napoli, la riunione dei ministri dell'Ambiente d'Europa, che si terrà in città fino al 5 dicembre 2019.