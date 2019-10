A Napoli la scuola sul Clima contro il capitalismo

Dopo le mobilitazioni del 27 settembre che hanno visto in strada, solo a Napoli, almeno 100mila personeil capoluogo partenopeo ha ospitato la prima scuola di formazione per i climate striker dal titolo “Life Vs Capital”. Sostenuta da “Guerrilla Foundation”, in collaborazione con “Let’s do it / Italia”, “Fridays for Future Italia” ed "Ecologia Politica" si è svolta dal 2 al 4 ottobre presso la Sala del capitolo nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Il programma della scuola di formazione, ad accesso gratuito, si è articolato su 5 workshop tematici a cui hanno preso parte docenti universitari e attivisti da diverse parti del mondo.

Per tre giorni circa venti ricercatrici e ricercatori, attivisti e attiviste si sono alternati per discutere di cambiamenti climatici e città, femminismo ed ecologia, colonialità e crisi ecologica, energie rinnovabili e fuoriuscita dal fossile. L’evento, il primo del suo genere in Italia, anticipa l’assemblea nazionale di Friday For Future che si terrà a Napoli domenica 6 ottobre, un appuntamento che definirà le prossime tappe italiane del movimento globale contro i cambiamenti climatici.