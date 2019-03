De Magistris a Roma "per il clima e contro le grandi opere inutili"

Anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris è a Roma per la marcia "per il clima e contro le grandi opere inutili". Il corteo conta 150mila persone, secondo le stime diffuse dagli stessi organizzatori. La manifestazione partita da piazza della Repubblica è arrivata a piazza San Giovanni. "Da tutti i territori del paese siamo arrivati a Roma per dire chiaramente che chi difende la salute e l'ambiente non ha più il tempo per ascoltare false promesse di cambiamento. La classe politica del nostro paese ha da tempo scelto da che parte stare: quella delle multinazionali, delle ecomafie e delle lobby della munnezza e del mattone. Noi siamo dalla parte della terra e della vita: non possiamo cambiare pianeta, dobbiamo cambiare sistema", scrivono i manifestanti del comitato Stop Biocidio, partito da Napoli.