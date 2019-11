Inaugurato a Casoria il più grande parco urbano della città

Inaugurato a Casoria alla presenza del sindaco Raffaele Bene, del vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Tommaso Casillo e dell'assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo, il più grande parco urbano della città: circa 25mila i metri quadrati di verde, in posizione centrale rispetto ad Arpino.

L'area, acquisita dal Comune di Casoria dal Ministero della Difesa (in attuazione delle norme sul federalismo demaniale) è stata oggetto di un processo di progettazione urbana iniziato nel 2016.

In particolare, con il supporto del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II, il Comune è entrato nella rete Urbact III “Sub>Urban. Reinventing the fringe” e in network con le città di Anversa, Baia Mare, Barcellona, Dussedorf, Oslo, Solin e Vienna ha potuto sperimentare strumenti partecipativi con l'obiettivo di definire e condividere scenari possibili di trasformazione dello spazio urbano: una modalità innovativa, insomma, di concepire le strategie di riqualificazione e rigenerazione della città, ma soprattutto una nuova forma di urbanistica sociale.

Con l'area verde, sarà presto restituito alla città - completamente ristrutturato - anche un immobile di circa 400 metri quadri, concepito in ottica green per ospitare eventi, spettacoli e manifestazioni sia sportive che artistiche.

L'esperienza che ha condotto alla progettazione e realizzazione dell'area è raccontata nel libro “Fringe Shifts. Nuove forme di pianificazione per urbanità in transizione”, a cura di Anna Attademo ed Enrico Formato, con introduzione di Salvatore Napolitano che è il coordinatore del Laboratorio formato in prevalenza da tecnici del Comune di Casoria che ha condotto alla realizzazione del Parco.