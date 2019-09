Spiaggia di San Giovanni invasa dalla plastica: l'intervento dei volontari

E' cominciato da San Giovanni a Teduccio il World clean up day 2019. Decine di volontari si sono riversati sulla spiaggia di Vigliena per ripulirla dall'ingente quantità di rifiuti. L'iniziativa rientra nella giornata mondiale di salvaguardia dell'ambiente che in Italia è coordinata da Let's do it e prevede oltre mille azioni di pulizia. Decine quelle previste a Napoli e provincia nel weekend 21-22 agosto.

A San Giovanni, oltre alla pulizia della spiaggia, si è proceduti all'individuazione dei marchi commerciali a cui facevano riferimento i rifiuti, così da poter intavolare una discussione con le multinazionali per la riduzione dell'impatto ambientale.