Rifiuti, nuova isola ecologica a via Pigna

È stata approvata dalla giunta, a firma dell’assessore all’Ambiente, Raffaele Del Giudice, la delibera per la nascita di una nuova isola ecologica a via Pigna, nella nona municipalità. Un altro importante risultato grazie al quale, in sinergia con ASIA Napoli, riusciremo a garantire un servizio fondamentale per affrontare efficientemente la gestione integrata dei rifiuti”- dichiara l'assessore -.

Oltretutto, i centri di raccolta rivestono un ruolo ecologico fondamentale in quanto riescono a soddisfare le molteplici esigenze; rappresentano un luogo dove gli utenti possono conferire direttamente le frazioni riciclabili, evitando che vengano abbandonati sul territorio comunale aumentando il rischio di inquinamento ambientale e di degrado”.