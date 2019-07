Rifiuti: ecco come differenziare l'umido

L'umido costituisce il 40 per cento dei rifiuti che produciamo. Sarebbe importante che i cittadini imparassero a farla nel modo corretto, me purtroppo spesso così non è. Nei cassonetti dedicati alla frazione umida vengono gettati anche materiali non compostabili che impediscono agli impianti di generare compost di qualità. Il Direttore Generale di Asia, Francesco Mascolo, spiega le regole per il corretto conferimento della frazione organica.

