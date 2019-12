ABC Napoli investe in nuove tecnologie per il trattamento biologico della rete fognaria e degli impianti di sollevamento reflui.

"La collaborazione con l’azienda belga "Idrabel Environmental Biotechnology" - informa in una nota Abc - ci sta permettendo di degradare in modo ecosostenibile gli accumuli di grasso nelle condotte e nelle vasche degli impianti di sollevamento di Castel dell’Ovo e Marechiaro. Questo intervento, oltre ad eliminare eventuali fuoriuscite di liquami e ridurre le probabilità di esondazioni delle vasche, permette un concreto vantaggio ambientale per la città di Napoli".