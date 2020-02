Miglioramento qualità dell'aria a Napoli, l'iniziativa del Comune

"L'Aria di Napoli è un Bene Comune” questo il titolo della campagna di comunicazione partita a Napoli in merito alle attività in materia di impianti termici.

“Lo scopo di questa campagna è il miglioramento della qualità dell'aria, infatti una corretta e regolare manutenzione degli impianti termici, consente di ridurre le emissioni di CO2 salvaguardando l'ambiente e la nostra salute. E non solo, un impianto ben tenuto è più sicuro e consente di ridurre i consumi e con essi la spesa sostenuta per il loro funzionamento”, spiega l'assessore comunale all'Ambiente Raffaele Del Giudice.

"Questa campagna di comunicazione rappresenta una delle iniziative promosse da questa amministrazione per conoscere e combattere il Pm10. Pur con gli sforamenti registrati da inizio 2020 le azioni promosse costantemente negli anni hanno portato ad un trend positivo dei valori nel periodo 2015-2019. Lo scorso anno solo due centraline hanno avuto superamenti oltre i limiti di legge per solo 2 giorni, partendo dal 2015 con 40 sforamenti. In particolar modo per la centralina Na via Argine, dall'anno 2015 al 2019, abbiamo avuto un netto miglioramento passano dal 2015 75 volte il valore di 50 ug/m3, 58 volte nel 2016, 28 nel 2017, nessun superamento nel 2018 e lo scorso anno un solo superamento", conclude Del Giudice.