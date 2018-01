Nasce 'People for Planet': "Ecco come risparmiare 2 miliardi di euro"

"Se molti giornali raccontano ciò che è successo ierim noi racconteremo ciò che succede domani". Con questa frase Jacopo Fo ha presentato questa mattina "Planet for People", un nuovo giornale on line che tratterà temi ambientali e utili alla salvaguardia del Pianeta. Non solo news, ma anche proposte, come quella di vendere i farmaci sfusi e non in confezione, così da risparmiare 2 miliardi di euro all'anno.