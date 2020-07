Parco dei Camaldoli, riapre al pubblico una delle aree a verde

Lunedì 20 luglio ha riaperto al pubblico una delle aree a verde del parco Parco dei Camaldoli, con ingresso da via Agnolella, a seguito dei lavori di messa in sicurezza dell'area e delle alberature.

Presenti alla riapertura il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l'assessore comunale al Verde Luigi Felaco, il Presidente della V Municipalità Arenella Vomero Paolo De Luca e il presidenti della Commissioni comunale Ambiente Marco Gaudini.

Questi i giorni e gli orari di apertura del varco di via Agnolella nel periodo estivo: dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.30.

"Non è stato facile in considerazione dei sempre più numerosi pensionamenti, ma la voglia di restituire spazi verdi alla cittadinanza è forte. Dietro ai lavori di messa in sicurezza, c'è un lavoro di mesi e tutto può ovviamente migliorare con la collaborazione degli attori coinvolti e presenti oggi", le parole dell'assessore Luigi Felaco.