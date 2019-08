Rifioriscono le aree verdi napoletane: oltre 7 milioni per i parchi

E' stata approvata la scorsa settimana dal Consiglio della Città metropolitana la prima tranche delle risorse del Piano strategico destinate alla valorizzazione delle aree verdi esistenti e di aree verdi ex novo: l'intervento riguarderà il parco della Marinella, la Villa Comunale di Napoli, il Parco Virgiliano, il Parco Massimo Troisi, Parco Villa Letizia e il Parco di Scampia per un totale di 7,73 milioni di euro.

"Esprimiamo grande soddisfazione", questo il commento dei consiglieri comunali dei Verdi Stefano Buono e Marco Gaudini, del consigliere metropolitano Paolo Tozzi e del portavoce Raffaele Caiazza, "perché è una battaglia che portiamo avanti da tempo sia in Consiglio comunale sia in Consiglio metropolitano. Nei prossimi mesi ci attiveremo per far finanziare anche altre sei aree verdi della città: Parco del Poggio e via Nicolardi (Colli Aminei), il Parco San Gaetano Errico (Secondigliano), Parco Mascagni (Vomero), Parco Salvatore Buglione (Arenella), Parco San Gennaro (Sanità). Siamo disponibili a dare il nostro contributo anche attraverso associazioni, comitati civici e professionisti vicini ai Verdi che in modo gratuito e volontario sono pronti a offrire il loro apporto al territorio".