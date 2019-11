Nasce Opera 2030, le best practices per salvare il pianeta Terra

Dal 16 dicembre all'Nh Hotel gli stati generali di Opera 2030, il network ideato da Alfonso Pecorario Scanio che punta a diffondere le buone pratiche per salvaguardare il pianeta e difendersi dalle fake news e dall'onda d'odio che monta sul web. "Non è possibile che la rete sia piena di fake news. Napoli e il Mezzogiorno possono raccontare molte attività benefiche con l'obiettivo di comunicare elementi positivi. Inviteremo start up innovative, aggregatori di influencer, daremo le buone pratiche ad esempio su come cercare di amanutenere il territorio, essere solidali. Racconteremo l'Italia e il Sud che funzionano", spiega Pecoraro Scanio.