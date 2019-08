"Un albero per ogni caro defunto o per ogni nuova vita": la proposta in Commissione Ambiente

In diretta su Radio Crc - durante la trasmissione Barba e Capelli - il consigliere comunale Marco Gaudini ha presentato la nuova proposta lanciata in Commissione Ambiente: "Vogliamo piantare un albero in città in memoria di un nostro familiare che non c'è più o, al contrario, per festeggiare una nuova vita. Abbiamo stanziato 5 milioni per piantare 5600 alberi nei nostri parchi. I nostri polmoni ambientali stanno andando a fuoco e dobbiamo ribellarci", ha spiegato Marco Gaudini.