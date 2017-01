“Vesuvio Mountainbike Race”: in bici lungo i sentieri del Parco

Una gara di mountain bike lungo i sentieri del Vesuvio. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un’utopia, ora grazie alla collaborazione tra l’ASD Vesuvio Mountainbike e l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio diventerà realtà il 21 maggio 2017 giorno in cui si terrà la prima edizione della “Vesuvio Mountainbike Race”.

Il vulcano più famoso al mondo, infatti, farà da sfondo alla sesta Tappa del “Giro della Campania Off-Road 2017”, e rientrerà nel circuito gare del centro-sud Italia del “Brevetto I Fiori dei Parchi Naturali 2017” e nell’evento benefico nazionale DYS Trophy Tour 2017. Inoltre grazie al gemellaggio con l'Etna Marathon 2017 e l’Amabruzzo 2017, offrirà ai partecipanti degli speciali punteggi per nuovissimi eventi.

Il percorso, studiato per garantire ai partecipanti il massimo livello di sicurezza e che metterà alla prova anche i bikers più allenati, sarà presentato giovedì 19 gennaio 2017 (ore 11.00) nel corso di una conferenza stampa che si terrà ad Ottaviano, presso la sede del “Museo all’aperto il seme della legalità”, ospitato in un bene confiscato alla camorra in Via Salita San Michele, a pochi metri dal Palazzo Mediceo sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

La gara, che prenderà il via dal Complesso Valle dell’Orso di Torre del Greco, si snoderà lungo un percorso di 45 chilometri, per 1650 mt di dislivello positivo, e attraverserà i comuni di Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Terzigno, Ottaviano, Ercolano e San Giuseppe Vesuviano.

Alla conferenza stampa prenderanno parte Agostino Casillo (Presidente Ente Parco Nazionale del Vesuvio); Gerado Ciampa (Presidente ASD Vesuvio Mountainbike); Giuseppe Cutolo (Presidente Regionale FCI Campania); Pietro Amelia (Responsabile settore fuoristrada FCI Campania); Luigi Sirica (Presidente FCI Salerno); Adelaide Palomba (Presidente Federalberghi Costa del Vesuvio); e Gianluca Ascione (Complesso Valle dell’Orso).