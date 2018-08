A Napoli arrivano i semafori intelligenti

Approvata dal consiglio comunale la delibera per la variazione del programma triennale dei lavori pubblici e del Documento Unico di Programmazione in relazione all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori per il sistema di centralizzazione semaforica e rilevazione del traffico.

L'intervento rientra nell'ambito dell'asse mobilità sostenibile e del PON Metro 2014 -2020. Con i semafori intelligenti ci potrebbero essere miglioramenti nei flussi del trasporto pubblico.

Adeguamento tecnologico in vista nei parcheggi di struttura gestiti da A.N.M. La delibera permetterà ad A.N.M. di indire una manifestazione di interesse per dotare i parcheggi a struttura di 120 infrastrutture di ricarica di ultima generazione. L’intervento rientra tra le attività di gestione indicate nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera e per incentivare la diffusione di mezzi di trasporto eco-sostenibili.