Comune di Napoli, ok al progetto per nuove piste ciclabili in città

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese, e dell’Assessore ai Giovani e al Patrimonio, Alessandra Clemente, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili su via Arnaldo Lucci, via Nuova Marina – nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e via Duomo – , – nel tratto compreso tra via Nuova Marina e piazza Nicola Amore – , via Cardinale Guglielmo Sanfelice e via Armando Diaz.

In particolare, i collegamenti progettati consentiranno di estendere e connettere, ancor di più e più efficacemente con una pista in sede propria, i collegamenti ciclabili esistenti e quelli già programmati in un sistema della mobilità ciclabile.

La pista ciclabile di corso Arnaldo Lucci consentirà di collegare la pista ciclabile recentemente realizzata lungo l’asse costiero con piazza Garibaldi – nodo centrale della mobilità cittadina – e corso Umberto I; la pista ciclabile di via Nuova Marina – tra Corso Garibaldi e via Duomo – e via Duomo – tra via Nuova Marina e piazza Nicola Amore – permetterà di collegare corso Umberto I e la direttrice costiera; la pista ciclabile di via Sanfelice e via Diaz permetterà di collegare piazza Bovio e i percorsi ciclabili di via Guantai Nuovi e via Toledo.

"Coerentemente con le azioni previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - spiega l'assessore Calabrese - intendiamo estendere e completare la rete cittadina in modo da realizzare un sistema organico e sicuro di percorsi ciclabili. I tratti approvati sono stati individuati come prioritari per connettere percorsi già realizzati e programmati e i nodi di interscambio con il trasporto collettivo, come le stazioni della metropolitana, piazza Garibaldi in primo luogo. Con questi interventi aumentiamo la sicurezza dei ciclisti realizzando percorsi in sede propria, protetti quindi dai flussi veicolari".

“Il Comune, grazie al lavoro dei suoi tecnici ed alle indicazioni preziose del Tavolo per la promozione della mobilità ciclabile, parteciperà al bando per il sostegno di misure per la promozione della ciclabilità - afferma l’assessore Clemente - . Circa un milione di euro dedicato alla realizzazione di percorsi ciclabili che connetteranno i tratti di ciclabile già esistenti. Investire in infrastrutture ciclabili è fondamentale per aumentare la sicurezza di chi pedala e la vivibilità della nostra città".