Pedaloper: per le strade della Sanità la pedalata inaugurale del Napoli Bike Festival

Ritorna, per le strade del Rione Sanità, "#Pedaloper" la pedalata collettiva che darà il via alla VI edizione del Napoli Bike Festival 2017 “Chi sogna pedala”.

"La bici - spiegano i promotori - rappresenta il cambiamento quotidiano che ognuno di noi può fare. La bici è un occhio discreto, aggiunge bellezza e aumenta la qualità della vita e delle relazioni umane".

RADUNO ORE 17: La biciclettata collettiva partirà dalla piazza antistante il Museo Archeologico di Napoli, nei pressi della Bicycle House in Galleria Principe. Da qui prima di cominciare a pedalare il duo spagnolo degli Cia. Alta Gama offrirà uno spettacolo di giocoleria in bici veramente magico.

IL TEMA di quest'anno è la qualità dell'aria "#pedaloper per respirare".

OMAGGIO A TOTO': Non mancherà un omaggio al Principe della Risata, per ricordarlo a 50 anni dalla sua scomparsa. Tutti i partecipanti al #Pedaloper indosserano, infatti, la mitica bombetta nera di Totò.

Si proseguirà quindi, alle 17,30, con un gran corteo festoso e colorato di bici, che si muoverà per attraversare Via Foria e arrivare al Rione Sanità, per poi passare per Piazza Municipio e raggiungere il lungomare Caracciolo. Il corteo terminerà in Galleria Principe Di Napoli.

Infine, dalle 20.00 fino alle 24.00, la Bicycle House sarà animata dal concerto e dal DJ SET di Capone & BungtBangt e si coglierà l'occasione per festeggiare il trentesimo compleanno di Greenpeace Gruppo Locale Napoli.

In galleria sarà anche allestito uno spazio food and drink.