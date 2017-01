Giornata della Bici e del Ricambio Usato alla Bicycle House

La Bicycle House della Galleria Principe organizza, nell’ambito del Napoli Bike Festival, una II giornata della bici, ricambi ed accessori dove tutto dovrà essere rigorosamente usato. Un mercatino dove vendere o scambiare tutto quanto riguardi il mondo delle biciclette, ma anche un momento di incontro tra appassionati bikers.

L'appuntamento è per domenica 29 gennaio dalle 10.00 alle 16.00, negli spazi interni ed esterni della Bicycle House.

"Lo spazio che vi offriamo per vendere/scambiare le vostre cose - spiegano i promotori del marcatino - è gratuito, ma limitato per cui, vi preghiamo di scriverci ad allestimenti@napolibikefestival.it per prenotare il vostro posto entro il 25 gennaio".

Durante il mercatino, inoltre, per tutti i piccoli bikers sarà allestita un'areaKids con lezioni di bici e patente in bici.