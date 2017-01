Villaricca, Ciclopasseggiata tra vicoli e "fucarazzi" di Sant'Antonio

Nuovo appuntamento a nord di Napoli con le CicloPasseggiate alla riscoperta dei territori, promuovendo una mobilità più sostenibile.

L'appuntamento con l'iniziativa green è a Villaricca, il 17 gennaio, giorno in cui si celebra la festa di Sant'Antonio Abate. Proprio per questo motivo, la passeggiata a pedali si svolgerà all scoperta dei vicoli della zona, ma anche alla ricerca dei tradizionali "fucarazzi" (falò simbolo di rinascita e fuga dal male).

Il raduno è programmato per le ore 18,30 in Piazza Maione, con partenza alle ore 19,00.