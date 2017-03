Bike sharing Napoli, Verdi: "Assurdo che non si offra più il servizio perché il Ministero non risponde"

“Napoli deve riavere il Bike sharing, il servizio che permette di prendere una bici e girare la città su due ruote interrotto ormai da due anni per problemi legati al mancato passaggio di consegne tra Ministeri e Comuni e siamo pronti a impegnarci personalmente per risolvere la questione, trovando una strada da percorrere per superare gli ostacoli che impediscono di usare le biciclette che ora sono conservate nei depositi comunali”.

Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini, per i quali “è assurdo che una città come Napoli non abbia un servizio di Bike sharing, soprattutto per il ritrovato turismo che porta in città migliaia di persone che sono abituate a usare il servizio nelle loro città e vorrebbero farlo anche nella nostra”.

“Abbiamo già chiesto agli uffici tutta la documentazione, per capire cosa bisogna fare per superare le difficoltà createsi per poter ripristinare il servizio in tempi brevissimi” hanno concluso i Verdi per i quali “a volte la burocrazia e la mancata collaborazione tra gli enti rende tutto più difficile”.

Il Bike Sharing Napoli è stato un progetto di ricerca avviatosi per alcuni mesi grazie all'associazione Cleanap, che vinse un bando con finanziamenti Miur e Fesr. Il progetto si è concluso, come previsto appunto dal bando, a fine settembre 2015. Il tutto è poi rimasto fermo, in attesa che la richiesta formale di prosecuzione del progetto, fatta al Ministero sia da Cleanap che dal Comune di Napoli, avesse seguito.