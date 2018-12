Il Ministro Costa a Napoli: "Inceneritori superati dalla storia"

"Abbiamo dimostrato che costruire un termovalorizzatore che ha sette anni stimati dal momento dell'autorizzazione, e venti anni di ammortamento dei costi, non è conveniente. L'Europa ci chiede di andare verso l'economia circolare. L'inceneritore è stato superato dalla storia". Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, oggi a Napoli per la quinta tappa del Rousseau City Lab, organizzato in città dal Movimento Cinque Stelle.