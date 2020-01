Il ministro Costa: “A Ortolani la medaglia d'oro al valore ambientale”

"Con la scomparsa del professor Ortolani perdiamo un uomo di grande valore e impegno civile che ha dedicato la sua vita alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'ambiente, da sempre al fianco dei cittadini nelle battaglie contro discariche illegali e roghi tossici in Campania. Per rendere indelebile questo connubio con l'ambiente ho chiesto che Franco Ortolani venga insignito della medaglia d'oro al valore ambientale della Repubblica Italiana". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa nel corso della cerimonia in ricordo del senatore scomparso lo scorso 22 novembre. "Da ministro- continua Costa- ho proposto di far godere, alla memoria, alla famiglia di Franco la più alta riconoscenza della Repubblica italiana in tema ambientale e cioè la medaglia d'oro della benemerenza ambientale che si dà solo ai ruoli di altissimo profilo". Ortolani aveva 75 anni ed è stato stroncato da due tumori. Il senatore, geologo e precedentemente docente all'Universita' Federico II di Napoli, era un simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi.