Posillipo, i volontari ripuliscono la spiaggia di Riva Fiorita: "Quanti incivili"

Volontari del Comitato Riva Fiorita in azione sulla spiaggia. Ieri lo specchio d'acqua di Riva Fiorita è balzato alle cronache per uno sversamento in mare che ha reso verde l'acqua