Stob Biocidio: "Lockdown continuo per chi inquina"

Non tutto il lockdown viene per nuocere. Il disagio socio-economico causto dall'emergenza Coronavirus è sotto gli occhi di tutti, ma lo stop ha consentito anche di ammirare la bellezza della natura che si è riappropriata dei suoi spazi. Mari e fiumi sono tornati limpidi, l'aria è più respirabile.

Partendo da questo assunto, la rete Stop Biocidio torna in piazza, a Napoli, il 6 giugno, alle ore 17. Davanti alla sede della Regione Campania, a Santa Lucia, i comitati ambientalisti chiederanno che per le imprese che inquinano venga imposto il lockdown, come quello utilizzato per la pandemia. "Chiedremo anche - siega Raniero Madonna, uno dei portavoce della manifestazione - che per gli imprenditori che non tutelano l'ambiente non ci siano fondi pubblici e che le risorse stanziate per la ripresa vengano investite sull'economia green. Terra dei fuochi miete più vittime del Covid e lo fa da un sacco di tempo. Per questo motivo, il tema va affrontato con la stessa determinazione usata per l'emergenza sanitaria".