Ministro Costa: "Anche in Italia arriveranno le macchinette mangia-plastica"

In uno dei 21 articoli del Decreto Clima è prevista la possibilità per i comuni italiani - attraverso appositi fondi - di installare le famose macchinette mangia-plastica. Lo rende noto il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, aggiungendo che "finalmente queste macchine saranno anche in Italia e non saranno un'eccezione. Prevediamo diffusione sistematica in modo da consentire una gestione della plastica più corretta. La riduzione dei rifiuti e il riciclo degli esistenti è la base per il nostro futuro".