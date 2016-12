Pozzuoli, inaugurata la terza Casa dell'Acqua: "Risparmiate in un anno 900 mila bottiglie in plastica"

Inaugurata in via Italo Svevo a Monterusciello, nei pressi della pista ciclabile, la terza Casa dell'Acqua di Pozzuoli. L'impianto, come gli altri due installati in via Cicerone al Rione Toiano e in via Modigliani sempre a Monterusciello, eroga acqua refrigerata liscia e gassata a 5 centesimi al litro.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Vincenzo Figliolia, l'assessore all'Ambiente del Comune di Pozzuoli Franco Cammino ed il responsabile dell'Area Comunicazione di Acquatec Domenico Imperatore, la società responsabile della gestione dell'impianto.

L’obiettivo principale è quello di ridurre la produzione e, quindi, lo smaltimento di bottiglie di plastica. Un risultato, questo, che è stato - si legge in una nota - ampiamente raggiunto con gli altri due impianti installati sul territorio comunale. Secondo le analisi contabili realizzate da Acquatec, con gli erogatori già attivi di Monterusciello e Rione Toiano in un anno circa si è evitato l'utilizzo di 900 mila bottiglie di plastica, che corrispondono ad un risparmio di 31 tonnellate di PET (polietilene tereftalato, una sorta di resina termoplastica) e di 170 tonnellate di anidride carbonica (CO2).

"I riscontri positivi che ci sono arrivati dagli altri due impianti dimostrano che i cittadini hanno apprezzato molto questa iniziativa che punta ad incentivare il consumo di acqua pubblica e a ridurre l'utilizzo e la dispersione nell'ambiente di bottiglie di plastica - ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia -. Tra qualche mese sarà pronta anche la Casa dell'Acqua che installeremo a Licola".

"Gli impianti sono allacciati alla rete idrica locale - spiega l'assessore Franco Cammino - Rifornirsi di quest'acqua rappresenta dunque una buona pratica con risvolti importanti, soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, e può rappresentare, come abbiamo sempre detto anche un nuovo momento di socialità".