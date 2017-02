Sorbillo per i diritti degli animali: "Chi indossa pellicce non entra in pizzeria"

Da Sorbillo non si potrà più entrare indossando pellicce. A dare notizia dell'iniziativa del noto pizzaiolo sono il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli della trasmissione 'La radiazza'.

Si tratta di “un segnale di attenzione verso i diritti degli animali che ci auguriamo possa essere seguito anche da altri ristoratori", spiegano. “Nella pizzeria di Sorbillo, in via Tribunali, non sarà permesso l'ingresso a chi indossa la pelliccia perché è un capo che dimostra, platealmente, la violenza gratuita con cui vengono trattati gli animali che addirittura vengono uccisi per poter creare abiti non certo indispensabili".

"Fortunatamente, la maggiore sensibilità verso i diritti degli animali ha portato a una drastica riduzione dell'uso delle pellicce – proseguono Borrelli e Simioli – ma sono ancora tante le persone che le usano e, quindi, ben vengano iniziative come questa". I clienti di Sorbillo apprezzano l'iniziativa.