Smog a Napoli, arriva il treno verde di Legambiente

Il Treno Verde di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è arrivato a Napoli per la terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l'inquinamento, puntare sull'intermodalità e sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici e la sharing mobility.

Taglio del nastro alla stazione centrale di Napoli intorno alle 11.Alla cerimonia di inaugurazione presenti: Raffaele Del Giudice, Assessore all'ambiente Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all'ambiente Città Metropolitana Napoli; Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano, Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola,EnelX.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

All’interno della carrozza allestita da RICREA, tra le diverse attività ludiche, ai visitatori saranno donate delle calamite come gadget, da applicare, con l’aiuto dei volontari addetti alla visita della mostra, sul pannello calamitato situato sul vagone, per riconoscere gli imballaggi in acciaio. Infine, per avere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta è possibile scaricare un depliant esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato all’interno del pannello.