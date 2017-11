Smart city, Napoli tra le top 100 nel mondo

E' Copenhagen la citta' più "smart" del mondo. Seguono Singapore e Stoccolma Zurigo e Boston. Nella top 100 dello Smart Cities Index 2017, costruito sulla base dei dati raccolti dall'app EasyPark, ci sono quattro italiane: Milano, Torino, Roma e Napoli.

EasyPark ha incrociato 19 parametri, tra i quali mobilità, traffico, trasporti pubblici, sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione.

L'Italia con quattro città in classifica (partita da una base di 500 città) supera anche la Francia, che ne vanta solamente tre, come il Regno Unito, due per la Spagna.

Milano è 60esima, Torino 69esima, Roma 71esima e Napoli 83esima. Chiude la classifica al centesimo posto Atene, preceduta da Bruxelles.