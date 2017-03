Oltre 30 tonnellate di rifiuti pericolosi: sotto sequestro area, fusti e attrezzature

La Guardia di Finanza sequestra un'area di 2.800 mq e 33 tonnellate di rifiuti pericolosi derivanti da scarti industriali di lavorazione e attrezzature varie impiegate per l'illecito traffico nella zona di Ponticelli.

In particolare, i finanzieri della compagnia di Portici, hanno individuato due distinte attività industriali che si occupano di recupero e di rigenerazione di rifiuti pericolosi e non. Nel corso del primo intervnto è emeso che il gestore dell'attività, contravvenendo alle previste autorizzazioni per lo stoccaggio di un numero prefissato di fusti metallici contenenti residui di rifiuti pericolosi -quali oli, solventi e distillati di petroli -, è stato trovato in possesso di un numero di fusti eccedenti di oltre il doppio quelli autorizzati.

Inoltre, è stata accertata l'illecita miscelazione di diverse tipologie di rifiuti tossici all'interno di un unico contenitore.

Al termine del sercizio sono stati seuestrati i fusti metallici rinvenuti all'interno dell'attività. Nel secondo intervento, il gestore dell'impresa controllata, regolarmente autorizzato alla rigenerazione dei soli rifiuti non pericolosi, è stato trovato a stoccare e recuperare fusti metallizi con dentro residui di sostanze tossiche, pr un totale di 26 tonnellate, pari a 1600 fusti. In questo caso, i finanzieri hanno proceduto anche al sequestro dell'area industriale e delle attrezzature rinvenute,quali la cabina di verniciatura, rullatrici, vasche lavaggio, asciugatrici e pressa idraulica.

Entrambi i responsabili sono stati denunciati per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, aggravata dalla presenza di rifiuti pericolosi.