"Scagnammece ‘A Semmenta" domenica all'Ippodromo di Agnano

Domenica 19 febbraio appuntamento con "Scagnammece 'a semmenta" presso l'Ippodromo di Agnano, in concomitanza con il mercato contadino e artigiano organizzato da Cortocircuito Flegreo.

Un'occasione per incontrarsi e scambiare semi per il proprio orto, aiuola o anche solo per i vasi sul balcone o davanzale.

"Ciascuno a casa propria - spiegano i promotori - suddividerà i suoi semi in piccole quantità, che racchiuderà in bustine fatte di carta di recupero o vasetti riciclati, apponendo un'etichetta su cui indicare le informazioni che ha sul seme che scambia (varietà, provenienza, data raccolta).

Non è un baratto, lo scambio non è 1 a 1. Puoi portare tanti semi e prenderne una sola varietà o venire a mani vuote perchè stai per iniziare un orto o anche solo un vaso sul davanzale, e tornare a casa a mani piene".

Sarà possibile anche scambiare piantine già invasate e talee.

Una mattinata che prevede, oltre allo scambio di semi, anche tante altre attività a tema come la proiezione di un docufilm, racconti di recupero varietà e laboratori per bambini.