Mugnano, al via la riqualificazione della villetta Ada Negri

MUGNANO – Sono partiti l 25 gennaio i lavori di restyling della villetta comunale Ada Negri.

"L’intervento - spiega in una nota l'Amministrazione Comunale -, che durerà circa un mese, prevede il ripristino dei muretti di recinzione, dei cancelli, dei vialetti pedonali, dell’impianto elettrico e idrico. Verranno anche installate fontanine, panchine, diverse giostre per i bambini e tutto l’arredo urbano necessario. Inoltre sarà realizzato un chioschetto – bar, che in seguito verrà affidato tramite un apposito bando".

“Dopo la riapertura di villa San Lorenzo e i lavori di villa Rodari, oggi partiamo anche con la riqualificazione della villetta Ada Negri – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – Quell’area verde era da anni abbandonata all’incuria e al degrado e non è mai stata oggetto di alcun tipo di intervento. I lavori di restyling sono il primo passo per restituire un altro bene pubblico ai cittadini. Il recupero di tutte le aree verdi presenti sul territorio - conclude il primo cittadino - era uno dei punti principali del nostro programma di governo. Anche in questo caso abbiamo rispettato l’impegno preso”.