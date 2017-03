"Dona Acqua, dona Vita": raccolta fondi del Gma Napoli per una scuola etiope

Il Gma Napoli, Gruppo Missione Alem, sta promuovendo una raccolta fondi per dotare la scuola del distretto 01 di Shashamane (in italiano Sciasciamanna, in Etiopia) di una cisterna interrata e due serbatoi esterni, così da permettere agli alunni e alla comunità di rifornirsi di acqua. Il nome del progetto è "Dona Acqua, dona Vita".

La Shashamane Catholic Hebret School Kebele 01 Branch nacque nel 2003 per accogliere bambini dai villaggi di lebbrosi ed ex-lebbrosi. Sviluppatasi grazie al supporto di donatori (Sequoia School – scuola multilingue di Napoli, Fam. Berardi-Gatta, Comitato per la lotta alla fame di Forlì), è diventata un polo di eccellenza per la periferia di Shashamane: ha esercitato col passare degli anni un richiamo sempre maggiore sulla popolazione locale, fino ad arrivare a contare, oggi, circa 700 studenti di età compresa tra i 4 ed i 15 anni. Un numero destinato a crescere ancora col miglioramento delle infrastrutture, a partire proprio da quelle relative all'approvvigionamento di acqua.

Secondo Amref “le forti piogge che hanno devastato le zone rurali nella seconda parte del 2016, hanno costretto circa 237mila persone a fuggire dalle loro abitazioni e cercare rifugio in città. Un flusso enorme di persone insostenibile per le già carenti strutture urbane”. “Le avversità climatiche sono costate all’Etiopia centinaia di migliaia di capi di bestiame (solo nella parte settentrionale del paese le perdite sono arrivate a 400mila unità) e migliaia di ettari di terreno sono ormai incoltivabili”. La siccità, la peggiore degli ultimi 30 anni a questa parte, ha fatto il resto, rendendo le condizioni della vita sempre più dure.

Il Gma Napoli, con questo progetto, intende migliorare lo stato di salute dei minori, facilitando l’accesso ad acqua potabile e abbattendo il livello di polvere nell’aria. Incidere sulla maggiore frequentazione delle lezioni, inoltre, ha ricadute positive in termini di qualità della vita e dello studio.