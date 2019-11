Qualità della vita 2019: Trento in vetta. Napoli terz'ultima

Trento prima per qualità della vita nel 2019, nella classifica annuale di ItaliaOggi e dell'Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione. Oggi sono 65 su 107 le province italiane in cui la qualità di vita è buona o accettabile: un dato che risulta il migliore degli ultimi cinque anni. In ultima posizione Agrigento. Male anche Napoli che appare 105esima, in terz'ultima posizione. Peggio di lei solamente Crotone, oltre ad Agrigento. Nel 2018 Napoli era al 108esimo posto e il dato appare dunque sostanzialmente immutato dato che venivano prese in considerazione 110 province rispetto alle 107 del 2019 (si è ridotto il numero di province sarde).

Metodo d'indagine

Quest’anno, l’indagine di ItaliaOggi-Università La Sapienza di Roma ha individuato nuove chiavi di lettura sulla qualità della vita non solo in termini di contrapposizione Nord-Sud, ma anche di analisi trasversale dei fenomeni che interessano le grandi e piccole province italiane, includendo informazioni statistiche più dettagliate sul tenore di vita. La dimensione servizi finanziari e scolastici è stata sostituita da quella "istruzione, formazione e capitale umano".

Nord-Sud

Le prime dieci province appartengono, ancora una volta, al Nord: dopo Trento, ci sono Pordenone, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola, Belluno, Aosta, Treviso, Cuneo, Udine e Bolzano, che scende dal primo al decimo posto in un anno. La prime province del sud sono al 69esimo posto: Potenza e Matera. Al sud e nelle isole secondo tale ricerca il 44% degli italiani vive con una qualità di vita insoddisfacente.