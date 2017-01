Pulizie in pineta, "Ischia coniuga ambiente e welfare"

Pulizie nelle pinete grazie ad una serie di azioni a favore di soggetti svantaggiati nel campo lavorativo: così il Comune di Ischia - spiega una nota - ha proceduto in queste settimane alle “sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare sociale”. Tra le attività poste in essere, assegnate mediante un bando, la manutenzione di spazi, strutture e patrimoni comunali con nove operatori impiegati per 13 ore settimanali per 16 settimane, in attuazione della legge 33/2009.

Nelle aree verdi del comune di Ischia,si è così provveduto al ripristino dei sentieri percorribili (come nella Pineta degli Atleti, a cui si riferiscono le foto), a opere di manutenzione ordinaria e alla rimozione di rifiuti. Il progetto, curato dall’Ufficio di Piano e dall’assessore alle Politiche Sociali Rosanna Ambrosino e la cui prima tranche è terminata lo scorso 31 dicembre, ha portato risultati concreti costituendo – come dichiara l’assessore – “uno step fondamentale nella piena valorizzazione delle pinete ischitane”. Altri quindici operatori sono stati utilizzati, all’interno delle stesse sperimentazioni, in attività di supporto istituzionale.