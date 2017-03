Gori presenta l'azienda di oggi e di domani

I risultati raggiunti finora e quelli in programma per il prossimo anno. È stato questo il tema del convegno “Gori: risultati 2016 e programmi 2017 – Un'analisi del presente per ripensare il futuro” che si è tenuto nella splendida cornice di Villa Campolieto ad Ercolano. Un'occasione importante per l'azienda di raccontare i risultati ottenuti in termini di efficienza e servizi offerti all'utenza. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Gori, Michele Di Natale che ha ricordato ai presenti l'importanza della risorsa acqua in un momento storico in cui manca il rispetto e la capacità di ridurne gli sprechi.

Di Natale ha poi ricordato la difficoltà di reperire risorse e soprattutto il difficile tema della gestione degli appalti che spesso rallenta l'attività amministrativa. La presentazione è entrata nel vivo con lo studio della società “Ernst & Young” sull'“Analisi delle performance storiche di Gori a confronto con gli altri operatori del settore”. Autore della presentazione è stato Mario Rocco che ha spiegato i passi avanti fatti avanti dalla società in termini di efficienza rispetto soprattutto al sud Italia. Più specificamente i risultati del 2016 dell'azienda sono stati presentati da Claudio Cosentino, amministratore delegato della Gori che ha anche prospettato i progetti per il 2017.

Un anno in cui la società proverà sempre più ad abbassare i costi senza farne risentire il servizio. La conclusione della giornata è stata affidata al consigliere regionale Gennaro Oliviero, presidente della Commissione regionale Ambiente. Oliviero ha fatto presente i passi avanti fatti dalla giunta regionale successivamente al proprio insediamento in materia di risorse idriche. Dall'approvazione del piano regionale, per cui si erano dovuti attendere 11 anni, fino alla risoluzione di problemi accumulati in passato ed affrontati nell'anno e mezzo di governo De Luca.