Passeggiata naturalistica nella Foresta Demaniale di Roccarainola

Domenica 26 marzo, il circolo Legambiente Nola invita i soci e gli appassionati della natura ad una passeggiata nella Foresta Demaniale Roccarainola, da località Fosso Agnone fino al Vivaio di Costa Grande.

"All’inizio del sentiero - spiega l'associazione ambientalista - si potrà osservare la coltivazione sperimentale del castagno da frutto, poi si attraverserà la località Costa di Pietra dove vegetano roverella, carpino bianco, carpino nero, orniello e acero. Nel sottobosco si noteranno felci, pungitopo, arbusti della macchia mediterranea con alloro, biancospino e piante aromatiche come l’origano. Proseguendo, si giungerà ai punti panoramici della località Dottoriello, poi, si percorrerà Costa Grande per arrivare, infine, al vivaio.

Il Vivaio Costa Grande è uno dei sedici vivai regionali presenti in Campania. Si estende su una superficie di circa due ettari, sistemata in 11 terrazze, dove le piante vengono coltivate in vasi, fitocelle o “a radice nuda”. Il castagno, il leccio, il pino d’Aleppo, il corniolo, il rosmarino, il lentisco oltre ad altre numerose varietà di piante, sono utilizzate per il rimboschimento e per accrescere il patrimonio forestale".

La partecipazione alla passeggiata naturalistica è gratuita per i soci Legambiente e costa solo 2 euro ai non tesserati.

DETTAGLI SUL PERCORSO:

Luogo di incontro : Roccarainola nei pressi del ristorante “Il Saraceno” alle ore 9.15, per procedere poi con i propri mezzi fino all’ingresso della foresta.

Dislivello: irrilevante

Percorso: KM 6 circa

Tempo di percorrenza: 4 ore circa tra andata, ritorno e visita al vivaio.

Infrastrutture: Area attrezzata per pic-nic e sentieri segnalati.

Difficoltà percorso: adatto a tutti.

Si raccomanda abbigliamento comodo e bottiglina d’acqua.