Capodimonte Nordic Walking: lezione gratuita dimostrativa

Novanta minuti per scoprire il "Nordic Walking", una piacevole attività fitness da svolgere ovunque, tutto l'anno, all'aria aperta: Atropa Trekking organizza una lezione dimostrativa gratuita al Parco di Capodimonte.

Il Nordic Walking all’aria aperta - spiegano gli organizzatori della lezione -, fa bene al cuore e circolazione, rafforza braccia e spalle, migliora la postura della schiena e tonifica glutei e addominali. E’ un nuovo metodo di praticare sport che si sta affermando in tutto il mondo. Sport per tutti e per tutto l’anno che offre agli appassionati di fitness un modo facile, poco costoso e divertente per gustare uno stile di vita sano e attivo".

La lezione gratuita è in programma per il 30 marzo alle ore 18 e sarà tenuta da istruttori della Scuola Italina Nordic Walking

Gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo, adatto alle temperature del periodo, scarpe da ginnastica o trail running.

Per informazioni e prenotazioni: 339813359 e 3281719425.