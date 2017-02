"Nontiscordadimé17": Operazione scuole pulite con Legambiente

Nuovo appuntamento, il 17 e 18 marzo 2017, con la giornata nazionale di volontariato dedicata alla qualità e alla vivibilità degli edifici scolastici, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

"Pulizia delle aule, piantumazioni di piante e fiori nei cortili, ritinteggiature degli spazi comuni, murales e tutto ciò che serve per rendere le aule un luogo accogliente, allegro, vivace. Azioni che rendono questa esperienza un momento di educazione alla cittadinanza attiva stimolante per i ragazzi ed utile per fare presente alle amministrazioni competenti eventuali carenze e necessità di intervento negli edifici.

Attraverso azioni concrete di rigenerazione degli spazi scolastici, le porte delle scuole verranno aperte ai volontari, riuscendo a rivolgere proprio a questi ultimi una polizza assicurativa a loro tutela che in occasione delle giornate della campagna, si adoperano insieme a studenti, dirigenti, docenti e personale ATA, al miglioramento degli ambienti scolastici stessi" spiega Legambiente.

L'IMPEGNO RICHIESTO: "è quello di andare oltre la singola realtà, per condividere con le comunità scolastiche e locali dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici, un comune appello per chiedere scuole sicure per poter guardare ad un sicuro futuro. Per questo motivo, vi proponiamo di realizzare delle foto e pubblicarle sui vostri social network (facebook, instagram, twitter,…) con i dati della vostra scuola (classe/sez, nome scuola, località) utilizzando #nontiscordadimé17 e #scuolesicuresicurofuturo, dedicati alla campagna. Le foto saranno condivise sul profilo facebook di Legambiente Scuola Formazione. Le prime 60 classi che pubblicheranno le foto più rappresentative riceveranno 30 water bracelet (creato per la Giornata Mondiale dell’Acqua che si terrà il 22 marzo 2017) per ciascuna classe, uno strumento molto semplice che attraverso una piccola azione ci dà la possibilità di intervenire con intelligenza su stili di vita quotidiani".

Il regolamento per partecipare alla campagna è disponibile sul sito di Legambiente Campania (clicca qui).