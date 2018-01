Smog, allarme rosso: Napoli è la terza città più inquinata d'Europa

Napoli è la terza città di Italia e di Europa più inquinata dalle polveri sottili. Il capoluogo partenopeo segue Torino e Milano nelle città europee con la qualità dell'aria maggiormente compromessa dallo smog.

I valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano infatti a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35). Seguono a 29 Siviglia, Marsiglia e Nizza. Male anche Roma, con 28 microgrammi per metro cubo come a Parigi.

I dati emergono da un'elaborazione fatta da Legambiente sulla base dell'ultimo report del 2016 diffuso dall'Oms.

La situazione – in città e provincia – non è migliorata nell'ultimo anno, dato che proprio in questi giorni si stanno registrando numerosi superamenti dei limiti di guardia nelle centraline Arpac. Il 25 gennaio - ultimi dati disponibili relativi alle centraline di monitoraggio dell’Arpac - record di inquinamento presso la stazione di rilevamento installata a San Vitaliano: 118 microgrammi per metro cubo di aria, ben 68 oltre la soglia. Male anche Pomigliano, mentre a Napoli il superamento maggiore si è registrato presso il Nuovo Pellegrini, 58 microgrammi. La zona cittadina in cui si sta verificando il maggior numero di sforamenti è quella della Ferrovia.