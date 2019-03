Mugnano, raccolta differenziata: vietato l’utilizzo di sacchetti neri per il conferimento dei rifiuti

MUGNANO – Raccolta differenziata, l’Amministrazione Sarnataro vieta l’utilizzo di sacchetti neri per il conferimento dei rifiuti. A partire dal 1 maggio tutte le utenze, sia commerciali che domestiche, non potranno depositare o esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti. Inoltre la frazione organica dovrà essere obbligatoriamente conferita in buste biodegradabili.

“Nell’ultimo periodo abbiamo notato un aumento spropositato dell’utilizzo dei sacchi neri nel deposito dell’immondizia – spiega l’assessore all’Ambiente Antonio Bove – Spesso inoltre in questi sacchi vengono conferiti diversi tipi di materiale, anche riciclabile, il che incide in modo negativo sulle nostre percentuali di differenziata. Obbligando le persone a utilizzare solo sacchi trasparenti miglioriamo anche le operazioni di controllo da parte della Polizia Municipale e delle G.a.v. sul rispetto del calendario di raccolta”. I trasgressori pagheranno sanzioni fino a 500 euro.

“L’obiettivo – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – è quello di incrementare ulteriormente le percentuali di differenziata. Ricordo a tutti, infatti, che più ricicliamo meno costa all’Ente – e di conseguenza ai cittadini – il conferimento negli impianti di smaltimento. Nell’ultimo anno il ciclo virtuoso dei rifiuti in tutta la Campania ha avuto un duro colpo con l’incendio di numerosi impianti di trattamento che in pratica ha fatto lievitare i costi del servizio per i Comuni. Proprio per questo è necessario ripartire con un nuovo slancio, una nuova campagna di promozione così da aumentare la produzione di rifiuto differenziato. Chiedo a tutti la massima collaborazione”.