Mugnano, continua la pulizia delle caditoie sul territorio comunale

MUGNANO – Continua la pulizia delle caditoie contro il rischio di allagamenti, iniziata a dicembre. Questa settimana gli operai della Teknoservice si occuperanno di ripulire le caditoie localizzate lungo via Trieste, via Cirillo, via Martiri d’Ungheria, via Pepe, Via Indipendenza, via Cavallino, via Marco Polo, via Salvator Rosa e via Murelle. Gli interventi sono partiti già questa mattina e continueranno sino a venerdì 27.

“Dopo aver ripulito le caditoie dislocate nelle aree a maggior rischio allagamento e nel rione Zi Peppe, zona nella quale questo tipo di servizio non veniva effettuato da anni – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – stiamo provvedendo pian piano alla pulizia di tutte le caditoie presenti sul territorio. La tempistica è fondamentale, dato che per le prossime settimane sono previste piogge particolarmente intense. D’ora in poi – conclude il primo cittadino – questo ed altri servizi relativi all’igiene urbana saranno anche monitorati e controllati dal neo assessore all’Ambiente, l’ingegnere Valerio Capasso. In questi giorni chiedo la massima collaborazione ai residenti delle strade interessate dagli interventi, in particolar modo di far attenzione a lasciare libero l’accesso alle caditoie”.