Mirabilis tra cultura e agricoltura: una raccolta a KM0

Le associazioni Sinergie Campane e Vivara Onlus -amici delle piccole isole- promuovono, per domenica 12 febbraio, un mattinata a "Km0".

"Dopo una passeggiata tra le stradine di Bacoli - spiegano gli attivisti - per conoscere il suo prestigioso passato ed ammirare nascosta tra le case, uno dei suoi gioielli più belli, la piscina Mirabilis, il nostro percorso proseguirà alle Cantine Mirabilis dove ci dedicheremo alla raccolta dei frutti, diventando «contadini» per qualche ora. I frutti raccolti potranno essere acquistati direttamente in cantina effettuando un'acquisto a Km 0".

Per info e prenotazioni è possibile contattare le associazioni al 333 35 77 746 o al 347 78 45 281.