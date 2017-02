"M'illumino di meno e respiro di più": incontro alla Bicycle House

Nell'ambito della Campagna "M'iIllumino di Meno" riproposta da diversi anni dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar", appuntamento il 24 febbraio alle 18 presso la Bicycle House della Galleria Principe di Napoli per discutere di inquinamento atmosferico.

"Torna l'allarme inquinamento atmosferico nelle città italiane e ritornano i rimedi antismog ampiamente insufficienti testati in questi anni.

La situazione in diverse zone del paese è allarmante, ed anche il Sud è in stato d'allerta. A Napoli le concentrazione di Pm10 registrano rilevazioni molto preoccupanti in diversi punti della città. Allerta rossa per la Galleria Quattro Giornate ed i quartieri di Fuorigrotta e Mergellina, come anche per la zona del Museo e Piazza Dante" spiegano gli attivisti di "Napoli Pedala", promotori dell'incontro.



"Obiettivo del seminario - spiegano ancora - sarà quello in primis di conoscere e diffondere i dati relativi allo stato della qualità dell'aria nella nostra città. Ad accompagnarci nella lettura di questi dati ci sarà il prof. Angelo Riccio, del Dipartimento di Science e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli, tra i massimi esperti a livello nazionale ed internazionel di qualità dell'aria. Con il prof. Riccio faremo una fotografia della situazione attuale, quindi subito dopo partirà il confronto con rappresentanti delle amministrazioni locali, Comune e Municipalità ed insieme ad associazioni, cittadini, commercianti parleremo delle scelte coraggiose e durature che è necessario mettere in campo per garantire alla cittadinanza il diritto a respirare".



Tra gli ospiti della serata, anche Raffaele Del Giudice, Assessore all'Ambiente del Comune di Napoli; Marcello Cadavero, Assessore alla Mobilità II Municipalità; Stefano Capocelli, Assessore alla Mobilità IV Municipalità e Massimo Minopoli, Commissione Scuola X Municipalità.