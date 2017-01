"Insieme per un futuro sostenibile": incontro con il WWF Napoli

Questo pomeriggio, alle 16.30, presso la Biblioteca Benedetto Croce importante appuntamento con il gruppo WWF Napoli per la presentazione dei progetti "Adotta un albero in città", "Insieme per la Natura" e "Domino".

"Con i progetti “Adotta un albero “ e “Insieme con la natura”, in programmazione per l’anno 2017, il WWF Napoli - spiegano gli attivisti - si pone l’obiettivo di sensibilizzare, diffondere e condividere con cittadini il ruolo rilevante che verde urbano ha ai fini di un assetto sostenibile delle città. Le funzioni che il verde svolge in ambito urbano vanno dal riequilibrio delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità e venosità) alla depurazione dell’aria, dalla difesa del suolo alla conservazione della biodiversità; esse rispondono ad esigenze specifiche di vivibilità delle nostre città, ma sono utili anche per offrire, alla scala locale, risposte a temi di carattere globale, come quelli emersi dalla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici dovuti alla forte emissione di inquinanti in atmosfera.

DOMINO è la più grande sfida sul risparmio energetico che coinvolge più di 1200 famiglie della Città Metropolitana di Napoli.

Grazie, infatti, all’utilizzo gratuito di adattatori/spine intelligenti, le Famiglie possono misurare i consumi di energia elettrica dei propri elettrodomestici e, grazie ai suggerimenti forniti, ridurre i costi della bolletta e le emissioni inquinanti. Sono previsti numerosi Premi per coloro che ottengono i maggiori risparmi di energia".