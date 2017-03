Giardino dell'Orco, alla Scoperta delle Erbe Spontanee con Brunch Family

Al Giardino dell'Orco, sul Lago D'averno, il 2 aprile una giornata dedicata alla scoperta delle erbe spontanee per tutta la famiglia, guidata dall'erborista Rosario Sica.

Una passeggiata per riconoscere (e raccogliere) le erbe spontanee, per scoprire il loro utilizzo in cucina e le loro proprietà per il benessere e la salute.

In programma, alle 13.00, anche un brunch family preparato dal CuocORTO Pippo Carnevale.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie per prendere parte all'iniziativa) si può contattare gli organizzatori entro venerdì 31 marzo alle ore 19,00 al 3939824709 o alla e-mail info@ilgiardinodellorco.it