Riciclo e Riuso: ancora successo per la Fiera del Baratto e dell'Usato

Manca ancora qualche ora alla chiusura della quarantaduesima edizione della Fiera del Baratto e dell'Usato, ma si può già decretarne il successo, visti i tantissimi visitatori che hanno affollato i padiglioni della Mostra d'Oltremare a partire da ieri mattina.

Più di 700 gli espositori di questa edizione. Tra gli stand si può travare davvero di tutto: abbigliamento, antiquariato, oggettistica, collezionismo, giochi d'epoca, vinili, fumetti, pizzi e merletti, modernariato, artigianato manufatto e tanto ancora.

Tra le tante novità, la BarattolinoTivvù, la speciale personalissima televisione condotta da Lino d'Angiò che si è arricchita della presenza di un altro personaggio istrionico e camaleontico, un veterano del riciclaggio dei "personaggi", il mitico Alan de Luca. La coppia ha condotto la televizione della Fiera per entrambi i giorni, per tutta la durata della maniferstazione con interviste a ospiti, sondaggi "originali" tra il pubblico, e scorribande tra gli stand.

"Il riuso che salverà il mondo": a Napoli la 41° Fiera del Baratto e dell'Usato

„La Fiera del Baratto e dell'Usato è stata creata a fine anni ’90 dall’associazione Bidonville (www.bidonville.org) con lo scopo di stimolare e condividere il riuso come pratica fondamentale per contrastare lo spreco insostenibile di risorse non rinnovabili. "Il riuso che salverà il mondo": a Napoli la 41° Fiera del Baratto e dell'Usato

„E' divenuta con gli anni un’occasione importante per divulgare una cultura ambientalista e solidale e di commerciare e scambiare oggetti, che altrimenti andrebbero a inquinare l'ambiente. “





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.napolitoday.it/green/life/fiera-del-baratto-e-dell-usato-riuso-riciclo.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/NapoliToday

“