Festival dello sviluppo sostenibile a piazza Matteotti

Le Città metropolitane d’Italia hanno recepito gli obiettivi dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e la Carta di Bologna per l’Ambiente (sottoscritta dai Sindaci Metropolitani l’8 giugno 2017 in occasione del G7 Ambiente). Questa Carta prevede che ciascuna Città metropolitana si doti della propria Agenda per lo sviluppo sostenibile.

A tal riguardo venerdì 25 maggio si tiene il Festival dello sviluppo sostenibile in piazza Matteotti. L’iniziativa, che si svolge in contemporanea ad altre simili realizzate nelle Città Metropolitane italiane, rappresenta il principale contributo alla “Settimana europea dello sviluppo sostenibile” (Esdw). Al centro degli eventi vi è l’obiettivo di “ Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.

Previsti gli interventi di apertura del vicesindaco metropolitano, Salvatore Pace e del consigliere delegato all’ambiente, Paolo Tozzi.

Modera il dibattito Michele Macaluso, direttore Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente).